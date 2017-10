Un an après la gronde policière, "peu de choses ont changé", déplore un agent de la BAC

C'était il y a un an tout juste. Fait rarissime en France, la police déferlait dans la rue. Organisés au sein du Mouvement des policiers en colère, les agents dénonçaient le manque de moyens dont souffre la profession. Porte-parole du collectif bien malgré lui, assure-t-il, Guillaume Lebeau publie Colère de flic, édité chez Flammarion. Dans son ouvrage à paraître le 1er novembre, l'agent de la Brigade anti-criminalité (BAC) de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) dresse un bilan mitigé de l'action politique en faveur des forces de l'ordre depuis les manifestations.



Manque de formation, matériel insuffisant, sous-effectif... "Peu de choses ont changé", regrette-t-il au micro de RTL, même s'il reconnaît "une légère avancée au niveau de la légitime défense" et se félicite de l'alignement du statut des policiers sur celui des gendarmes. Mais il y a encore à faire.

Un isolement beaucoup plus difficile à vivre que les policiers ont compris qu'ils étaient une cible de choix pour les terroristes depuis l'attentat de Magnanville. "Beaucoup de collègues cachent à leurs enfants ou à leur entourage qu'ils sont policiers" pour protéger le cocon familial, confie Guillaume Lebeau. Pourtant, un sondage BVA publié en juin 2016 révèle que 86% des Français ont une bonne image de la police. "Les 14% restants sont les plus dangereux et il suffit de pas grand monde pour nous mettre en danger", explique-t-il.