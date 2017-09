Policier percuté dans les Yvelines : un homme interpellé à Évreux

publié le 07/09/2017 à 09:49

L'automobiliste a été interpellé chez sa petite amie, à Évreux, dans l'Eure. L'homme de 47 ans, était recherché activement depuis mercredi 6 septembre par une cinquantaine de policiers, un chien renifleur et un hélicoptère pour avoir violemment percuté un policier de 22 ans.



Mercredi matin à Verneuil sur Seine, dans les Yvelines, un pick-up volé avait forcé un barrage de police et pris la fuite. Bloqué un peu plus loin, la voiture s'était immobilisée avant d'effectuer une marche arrière, renversant au passage l'un des policiers. Le jeune homme de 22 ans, grièvement blessé à la tête et victime de nombreuses fractures, est toujours en soins intensifs à l'hôpital Beaujon dans les Hauts-de-Seine.

Le conducteur de la voiture a été arrêté à 6 heures du matin jeudi 7 septembre, par les enquêteurs de la Sûreté départementale des Yvelines. Il a été placé en garde à vue à Viroflay pour tentative de meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public.