publié le 09/05/2017 à 09:47

Les images sont impressionnantes. La Gare du Nord a été évacuée peu avant minuit pour permettre à la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de fouiller un train en provenance de Valenciennes. Les forces de l'ordre suspectaient de la présence de trois personnes activement recherchées. Une opération de vérification, au final sans résultat, qui s'est achevée peu avant 2 heures du matin.



De quoi inquiéter certains voyageurs présents sur place. Il faut dire que les passagers du train en question ont longtemps été confinés avant de sortir les mains en l'air, d'être largement fouillés et d'être mis à l'abri dans un café.

Les forces de l'ordre ont en effet été prévenues de la présence suspectes de trois individus à bord du train en provenance de Valenciennes. Si leur nationalité n'est pas confirmée, il pourrait s'agir d'un Belge et de deux Afghans. Trois hommes, susceptibles de commettre un attentat en France, que les services de renseignements recherchent depuis plusieurs jours. Dans la nuit, l'AFP évoquait en revanche le signalement d'une guichetière de la SNCF qui a déclenché cette importante opération de "levée de doute".



Les accès à la gare par le parvis ainsi que les bouches de métro adjacentes avaient été bouclés au moment même où des policiers casqués et fusils d'assaut sortis prenaient position. Une opération de grande envergure a paralysé le trafic ferroviaire, mais aussi le réseau de la RATP pendant plus de deux heures alors que RER et métro ne marquaient plus l'arrêt à la station Gare du Nord.