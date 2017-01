Olloix, une ville au bord de la faillite après un fait divers datant de 2004

La commune d'Olloix est condamnée à payer près de 150.000 euros d'indemnités, soit l'équivalent, à peu de choses près, de son budget annuel.

Crédit : Google Maps Capture La ville d'Olloix, dans le Puy-de-Dôme, en proie à la faillite

par Clémence Bauduin publié le 09/01/2017 à 17:40

"Commune à vendre", annonce une banderole sur la façade de la mairie d'Olloix. En 2004, un fait divers éclate dans ce village du Puy-de-Dôme qui compte 300 âmes. Douze ans plus tard, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’oblige à rembourser 148.894 euros. La ville est dans l’impasse et pourrait ne pas survivre à cette condamnation, comme le raconte Le Figaro.



Le 15 novembre 2004, un quinquagénaire, ivre, tirait au fusil de chasse sur un employé municipal d’Olloix qui lui réclamait des impayés. Blessé grièvement, le cantonnier garde aujourd’hui de lourdes séquelles. Mais l’agresseur n’est pas solvable, alors le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et d’autres infractions (FGTI) prend en charge les frais médicaux de l’agressé. La "perte de son salaire" et "le préjudice moral" nécessitent aujourd’hui des indemnités de "près de 315.000 euros" selon les chiffres du Figaro.

La solidarité des communes rurales du Puy-de-Dôme

Douze ans après les faits, le FGTI considère que la ville d’Olloix, employeur du cantonnier, est responsable, puisque la victime été blessée dans l'exercice de ses fonctions. C’est sur la base de ce motif qu’Olloix a été condamnée, le 22 septembre 2016 dernier, par le tribunal administratif de Clermont à rembourser une somme de 148.894 euros, amoindrie, mais toujours très conséquente pour une commune de 300 habitants. "Nous ne pouvons absolument pas payer une telle somme", déplore Philippe Marc-Chandèze, maire d'Olloix, qui explique que ladite somme représente "quasiment la totalité du budget de fonctionnement annuel du village".



Messages de détresse auprès de l’assurance de la ville, mise en vente d’un bâtiment communal sur Le Bon Coin, mobilisation de l’association des maires du Puy-de-Dôme… "Nous en sommes vraiment à racler les fonds de tiroirs", se lamente Philippe Marc-Chandèze dans Le Figaro. Celui-ci a même sollicité l’aide de l’État, qui lui a suggéré "soit d'augmenter les impôts locaux, soit de faire une sorte de ‘Olloix-thon’", un appel aux dons auprès des particuliers. "Je préfère encore démissionner", tranche le maire.



Maire d’une commune située à une vingtaine de kilomètres d’Olloix, Sébastien Gouttebel, également président de l'Association des maires ruraux du Puy-de-Dôme (AMR 63), a obtenu en conseil municipal l'autorisation de ponctionner 50 centimes par habitant dans le budget de sa ville. "561 personnes vivent à Murol, ce qui constitue une donation de 280 euros pour aider ce village. (…) Si toutes les communes du Puy-de-Dôme participaient à cet élan de solidarité et ne donnaient juste que 25 centimes d'euro par habitant, la survie d'Olloix serait garantie", calcule-t-il dans Le Figaro. Comme sa commune, une dizaine d'autres seraient partantes pour aider financièrement Olloix à survivre.