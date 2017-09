publié le 14/09/2017 à 13:41

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, souhaite que les élèves maîtrisent les quatre opérations mathématiques (addition, soustraction, multiplication, division) dès le CP et le CE1. Invité de RTL, Michel Lussault, président du Conseil supérieur des programmes (CSP), regrette le manque de concertation : "Le CSP est perplexe sur la forme, le ministre annonce cela de manière unilatérale alors que nous avions passé de longs mois à travailler sur ces sujets. D'autant que nous n'avons pas été prévenus, ce qui nous paraît étrange."



"Dans les nouveaux programmes établis en 2016, on apprend les opérations entre le CP et le CE2", rappelle Michel Lussault, qui insiste sur la difficulté de la division, opération que certains adultes ne maîtrisent pas toujours. "En matière d'apprentissage, vouloir aller trop vite, c'est s'assurer des échecs futurs. L'apprentissage, ce n'est pas une course de vitesse", insiste le président du Conseil supérieur des programmes.

Michel Lussault ne manquera d'exprimer son désaccord à Jean-Michel Blanquer s'il en l'occasion. "On a l'impression que le ministère remet systématiquement en question ce qui a été construit par le Conseil supérieur des programmes. Ce n'est pas un bon service qu'on rend à l'école", a-t-il ajouté.