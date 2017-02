Météo France place 7 départements en vigilance orange vagues-submersion

publié le 27/02/2017 à 07:55

La prudence est de mise sur l'ensemble de la façade atlantique. Sept départements de l'ouest de la France ont été placés en vigilance orange vagues-submersion par Météo France, ce lundi 27 février dans son bulletin de 6 heures. Lé départements concernés sont : la Charente-Maritime, le Finistère, la Gironde, les Landes, la Loire-Atlantique, les Pyrénées-Atlantiques et la Vendée.



Ce phénomène "vagues-submersion" nécessite une vigilance particulière en raison de la conjugaison de fortes vagues à la côte et de grandes marées, explique l'institut météorologique français qui prévoit que la période à risque devrait s'étendre jusqu'au mardi 28 février à 6 heures, au moins.

"Les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves et rivières. Les vagues peuvent, quant à elles, endommager des infrastructures côtières par effet mécanique et provoquer des envahissements d'eau par projection. Ces deux phénomènes, lorsqu'ils sont simultanés, sont particulièrement destructeurs", prévient Météo France, qui devrait publier un second bulletin à 15 heures ce lundi.

Carte de vigilance de Météo France du lundi 27 février