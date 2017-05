Météo en France : les prévisions du samedi 6 mai

publié le 06/05/2017 à 06:42

En début de journée, des pluies parfois orageuses s'étireront de la Bretagne et du Cotentin jusqu'aux Pyrénées. Elles seront localement intenses sur la péninsule bretonne. Au cours de la matinée, ces pluies se décaleront entre la Normandie, le Centre, le Massif central et l'Occitanie, puis jusqu'à PACA, le Rhône-Alpes et la Franche-Comté avant la mi-journée.



L'après-midi, le temps pluvieux s'installera entre la Normandie et les frontières de l'Est. Des Hauts-de-France jusqu'au nord de l'Alsace, la matinée sera calme avant l'arrivée des pluies. Après ce passage pluvio-orageux, un temps plus variable, avec des averses isolées et de belles éclaircies, s'installera sur la façade atlantique dès le début de la journée, et progressera de la Bretagne aux Pyrénées en matinée.

Par contre, du Centre au Massif central, les averses seront fréquentes l'après-midi et parfois orageuses, avec un vent d'ouest assez fort. Sur le Languedoc-Roussillon, la tramontane se renforcera jusqu'à 80 km/h avant midi. Sur la Corse, le vent d'ouest deviendra fort le soir. Les températures minimales iront de 5 à 12 degrés du nord au sud, 10 à 15 près de la Méditerranée. Les maximales s'échelonneront entre 14 et 21 degrés sur l'Hexagone, 19 à 23 en Corse.