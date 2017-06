publié le 07/06/2017 à 07:00

Le temps variera ce mercredi 7 juin sur tout le pays, avec plus de soleil au Sud, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin, le soleil s'imposera rapidement entre le sud de l'Aquitaine et le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies. Quelques averses seront encore possibles au nord de la Seine, près des frontières du Nord-Est ainsi que des Charentes à l'ouest du Massif-central.



Dans l'après-midi, le temps deviendra généralement bien ensoleillé sur toute la moitié sud et le ciel s'éclaircira sur le Nord-Est. En revanche, les nuages resteront nombreux sur le Nord-Ouest.

Au nord de la Seine, le vent d'ouest soufflera jusqu'à 70 km/h en rafales, notamment près des côtes. En basse vallée du Rhône, c'est le mistral qui avoisinera les 80 à 90 km/h en pointes.

Les températures

Les températures oscilleront entre 7 et 15 degrés de l'intérieur vers les côtes le matin. L'après-midi, elles seront comprises entre 17 et 25 degrés du Nord au Sud, jusqu'à 26 à 29 degrés près de la Méditerranée.