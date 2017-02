Le temps de ce mercredi 15 février sera marqué par la pluie et le froid.

Crédit : AFP / Franck Fife

par AFP , Marina Giraudeau publié le 15/02/2017 à 06:02

Le temps de ce mercredi 15 février sera froid et pluvieux, a prévenu Météo France. La vigilance orange "crue" est maintenue dans deux départements, l'Aude et l'Hérault, avec un risque de crues dans les rivières de la Montagne Noire, l'Aude et ses affluents. Dans la nuit de mardi à mercredi, des pluies devaient tomber sur le Languedoc-Roussillon et l'est de Midi-Pyrénées, le Massif central et le sud-ouest de la région Provence/Côte-d'Azur. Elles devaient se poursuivre jusqu'au matin.



Le nord-ouest du pays connaîtra aussi de légères pluies. Sur la Bretagne, le ciel sera nuageux dès le début de la journée et donnera lieu à des averses. Les nuages s'étendront aux Pays de Loire et à la Basse-Normandie, puis les pluies s'estomperont peu à peu. Le vent d'autan sera encore assez fort en matinée sur l'est de Midi-Pyrénées avec des pointes jusqu'à 60 à 80 km/h, puis faiblira en cours de journée. Le temps sera sec partout ailleurs, les brouillards ou nuages matinaux feront place à des éclaircies de plus en plus belles l'après-midi.

Les températures

Il fera froid le matin. Il y aura de faibles gelées entre 0 et -2 degrés dans l'est, localement -3 ou -4 dans le nord-est. Ailleurs, les minimales iront de 2 à 8 degrés, jusqu'à 10 à 12 degrés près de la Méditerranée.



L'après-midi, il fera 11 à 16 degrés sur la moitié nord, localement 10 sur le nord de l'Alsace, de 12 à 18 degrés au sud, jusqu'à 19 degrés en Aquitaine.