publié le 20/06/2017 à 07:00

Le temps de ce mardi 20 juin sera lourd et localement orageux, selon les prévisions de Météo-France qui a placé 51 départements en vigilance canicule. Trente-cinq départements supplémentaires, du centre et du centre-est du pays, ont été ajoutés lundi aux seize du Sud-Ouest et d’Île-de-France déjà concernés par cette alerte depuis dimanche, selon l'organisme de prévision météorologique.



Dès le lever du jour, le soleil sera généralement déjà bien présent, avec quelques nuages bas sur le Roussillon en matinée, et un ciel voilé, un peu plus nuageux sur l'ouest du pays.

Ces nuages se développeront en fin de matinée sur le relief des Pyrénées, du Massif central et des Alpes. Le temps deviendra lourd l'après-midi sur une grande partie du pays. Des averses orageuses s'organiseront sur le Massif central et les Pyrénées. Elles peuvent déborder en soirée sur le Gers.



De même, en fin d'après-midi et en soirée, des orages isolés peuvent se former en Pays de Loire, régions Centre et le sud de la Normandie. Ils seront localement forts et accompagnés de grêle.

Les températures

Les températures minimales varieront de 14 à 20 degrés, plus chaudes sur l'Aquitaine avec 21 à 24 degrés.



Les maximales oscilleront entre 30 et 35 degrés sur une grande partie du pays, sauf près des côtes de la Manche et sur le littoral du Roussillon où on attend 24 à 28 degrés, et grimperont jusqu'à 36 et 37 degrés en Pays de Loire, Poitou et l'ouest de la région Centre.



Au niveau national, la plateforme canicule mise en place par le ministère de la Santé, accessible au 0800.06.66.66, permet d'obtenir des conseils pour se protéger ainsi que son entourage.