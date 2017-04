publié le 01/05/2017 à 06:36

Le temps lundi sera marqué par une accalmie temporaire en journée, avant de nouvelles pluies le soir à l'Ouest, selon Météo-France. Après la vigilance orange qui a concerné dimanche une vingtaine de départements du Sud-Ouest au Languedoc, les pluies devaient se décaler dans la nuit de dimanche à lundi à l'est du Rhône, en faiblissant.



En montagne, la limite de la neige devait s'abaisser jusqu'à 1000 m environ. Lundi, il pleut encore le matin sur l'Alsace, les Alpes, la Côte d'azur et la Corse, avec une limite pluie-neige variant de 800 à 1200 m du Nord au Sud. Les pluies s'évacueront à la mi-journée, ou en début d'après-midi pour la Savoie. Sur les régions méditerranéennes, la tramontane et le vent d'ouest souffleront à 70/80 km/h et dégageront plus facilement le ciel.

Ailleurs, le temps sera variable, plutôt frais pour débuter le mois de mai. Des éclaircies alterneront avec des passages nuageux porteurs de quelques averses, souvent nombreuses en Normandie. Un vent d'ouest sensible accentuera l'impression de fraîcheur ambiante, les rafales atteindront 70 km/h près de la Manche.



Sur la façade atlantique, le vent se renforcera également en fin de journée, de nouvelles pluies gagneront la Vendée et les Charentes en milieu d'après-midi, puis s'enfonceront rapidement sur toute la Nouvelle Aquitaine et le nord de Midi-Pyrénées en soirée. Des pluies soutenues s'enfonceront également sur le Cotentin et le nord de la Bretagne le soir.

Le températures

Les températures minimales iront de 3 à 8 degrés en général, les maximales de 11 à 14 degrés sur la moitié Nord et le Massif central, 13 à 18 au Sud.