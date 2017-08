publié le 21/08/2017 à 17:10

Lundi 17 août, un homme au volant d'une voiture a foncé dans deux abribus à Marseille, dans le 11e et 13 arrondissement. L'individu a tué sur le coup une femme de 41 ans, et en a blessé une autre dont le pronostic vital n'est pas engagé.



La sœur de la jeune femme blessée, Farda, a témoigné au micro de RTL. "On nous a appelé pour nous dire qu'elle avait eu un accident. Je suis partie à l'hôpital, mon frère était déjà là, mon père aussi." Heureusement, la jeune femme de 25 ans n'a pas été tuée par le choc : "Elle a eu un déplacement du bassin, assez grave. Ils ont voulu l'opérer mais le choc était trop grand, elle va devoir faire de la rééducation" a précisé Farda.



Arrêté sur le Vieux-Port, le suspect serait un cas psychiatrique selon les forces de police. Mais pour Farda, "ce n'est pas un fou. Il a foncé sur une personne vers La Valentine, et après il a foncé sur un autre arrêt près de chez nous. C'est qu'il est tout à fait conscient de ce qu'il fait" a-t-elle asséné.

L'homme de 34 ans, Idriss H., est originaire de l'Isère selon une source proche de l'enquête. Ce suspect est connu pour huit condamnations de droit commun, mais il n'est pas fiché S.