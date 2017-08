Loto : les résultats du samedi 19 août

publié le 19/08/2017 à 23:13

Pour décrocher le jackpot de 4 millions d'euros de ce samedi 19 août 2017, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 7-8-21-39-40 et le numéro chance 7.



Un joueur a trouvé les cinq bon numéros avec le numéro chance et remporte 100.000 euros. 64 joueurs ont coché quatre bons numéros et le numéro chance et empochent 1.000 euros chacun.



De plus, 10 joueurs ont chacun remporté 20.000 euros grâce aux codes gagnants suivants : A 2545 2483, A 6718 3722, E 6243 1183, F 0996 6842, H 4410 2236, I 9362 9899, J 5377 2238, O 2209 4153, Q 5107 2034, R 2389 3860



Le prochain tirage aura lieu lundi 21 août. Une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu par la Française des jeux.