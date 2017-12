Loto : les résultats du samedi 16 décembre 2017

publié le 16/12/2017 à 21:46

Pour décrocher le jackpot de 6 millions d'euros mis en jeu ce samedi 16 décembre, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 9 -15 - 20 - 48 - 49 et le numéro chance, le 6. Un joueur a trouvé cette combinaison.



Trois joueurs ont trouvé les 5 bons numéros sans le numéro chance et remportent 100.000 euros. 61 grilles comprenaient 4 bons numéros ainsi que le numéro chance, ce qui permet à 61 joueurs d'empocher la somme de 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : B 3096 5790, D 0322 4823, D 3583 7240, E 5323 7465, H 5086 4819, H 5376 9932, L 6748 8728, T 5590 5757, V 0271 4495, V 3499 2431.



Le prochain tirage aura lieu lundi 18 décembre. Une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.