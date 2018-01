Loto : les résultats du samedi 13 janvier 2018

publié le 13/01/2018 à 23:40

Un joueur a remporté la cagnotte de 4 millions d'euros en jeu dans ce tirage du samedi 13 janvier 2018. Pour décrocher le jackpot de 4 millions d'euros, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 20 - 31 - 35 - 36 - 48 et le numéro chance, le 10.



Trois joueurs ont trouvé les 5 bons numéros sans le numéro chance, remportant chacun 100.000 euros. De plus, 30 joueurs ont trouvé 4 bons numéros et le numéro chance. Cela leur permet de remporter la somme de 1.000 euros.

Les 10 codes gagnants à 20 000 euros sont les suivants : A 3099 0616, D 7472 5353, D 9160 6048, F 5005 9445, F 9574 5311, L 5500 5048, M 9106 2170, P 4524 1777, R 7745 3892, S 6498 6828

Le prochain tirage aura lieu le lundi 15 janvier 2018. Une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.