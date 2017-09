et AFP

publié le 12/09/2017 à 17:31

C'est un véritable drame auquel est confrontée une famille du Loiret. Lundi 11 septembre, à Cléry-Saint-André, alors qu'un homme de 35 ans rentrait du bois aux commandes de son tracteur, il a accidentellement écrasé l'un de ses enfants, rapporte le premier adjoint au maire, Claude Boissay.



Le jeune garçon de deux ans jouait non loin de l'engin en compagnie de son frère et de sa sœur, âgés de 9 et 5 ans. Si ces deux derniers ont pu s'écarter au moment où le drame s'est produit, le cadet de la fratrie a été écrasé lorsque son père aurait eu un problème avec les pédales du tracteur, qui a avancé au lieu de freiner, selon cette même source. Sous le choc après les faits, le père de famille a été entendu lundi soir par la gendarmerie, qui a confirmé l'accident.

Le même jour, dans le Cantal, un accident du même type a eu lieu dans la commune de Saint-Marc lorsqu'un octogénaire a lui aussi été écrasé par un tracteur, selon France 3 Auvergne. Attelée à une tonne d'eau, la machine a reculé, causant la mort de la victime, malgré l'intervention rapide des pompiers.