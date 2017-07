Le Touquet : une opération de déminage pour neutraliser six engins explosifs de la Seconde Guerre mondiale

et Clarisse Martin

publié le 11/07/2017 à 12:45

La marée avait récemment mis au jour six engins explosifs de la Seconde Guerre mondiale. La municipalité du Touquet a donc dû lancer une opération de déminage, ce mardi 11 juillet jusqu'à la mi-journée. Pendant toute la matinée, l'ordre de confinement a été affiché partout dans la station balnéaire du Pas-de-Calais, dans le périmètre d'un kilomètre à la ronde des explosifs découverts.



Une opération qui a obligé les habitants et estivants à adapter leur journée. "On va rester porte fermée, volets fermés. (...) Ça va faire ville morte", se plaint une habitante de la ville. "Heureusement, la télé va marcher" se console une autre. Pour Morgan, un restaurateur du Touquet, c'est aussi synonyme d'un manque à gagner. "C'est un service de soixante couverts en moins (...). J'aurai une grosse perte du potentiel en terrasse vu qu'on est exposé au soleil."

Mais l'opération était nécessaire, assure le député-maire Les Républicains Daniel Fasquelle. "Il y a une charge explosive enfermée dans un bloc de béton. Deux sont très instables, il suffirait qu'un navire même peu important les percute pour déclencher cette charge explosive. Il n'est pas question de prendre le moindre risque", explique-t-il à RTL. À la fin des opérations, la sirène de la ville retentira pour sonner le retour à la vie normale.