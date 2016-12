REPLAY - RTL MIDI

23/12/2016

Le suspect de l'attentat de Berlin abattu à Milan par la police

L'auteur présumé de l'attentat au camion-bélier de Berlin, le Tunisien Anis Amri, a été abattu lors d'un contrôle de la police italienne dans la nuit de vendredi à Milan (nord), ont annoncé les autorités italiennes.



Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, a affirmé que l'homme abattu était "sans l'ombre d'un doute" le suspect de 24 ans, en fuite depuis l'attentat qui a fait 12 morts et 50 blessés sur un marché de Noël à Berlin.



L'homme a été abattu lors d'un contrôle de police de routine et a sorti "sans hésiter" une arme, a indiqué le ministre.



Des empreintes digitales du Tunisien avaient été retrouvées sur le poids lourd qui s'est précipité dans la foule lundi soir à Berlin. Il faisait l'objet d'un avis de recherche européen et d'un mandat d'arrêt.



Il avait pris la fuite, probablement armé, après l'attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI). Des images d'une caméra de surveillance l'avaient montré devant une mosquée de Berlin, présentée comme un lieu de rassemblement islamiste, quelques heures après le carnage, selon la chaîne publique allemande Rbb.



D'autres images avaient montré le suspect les 14 et 15 décembre, entre 3h et 4h du matin, soit 5 et 4 jours avant l'attentat, devant la mosquée pourtant fermée depuis longtemps par les autorités et qui a fait l'objet d'une perquisition jeudi matin, selon Rbb.



Avant de s'installer en Allemagne en juillet 2015, il avait passé quatre ans en Italie peu après être arrivé de Tunisie sur l'île de Lampedusa en 2011. Il avait été condamné pour avoir mis le feu à une école.



Les enquêteurs sont convaincus qu'il est bien l'auteur du pire attentat jamais revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique sur le sol allemand.

