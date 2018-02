publié le 12/02/2018 à 08:10

La guérison en 2008 de Sœur Bernadette Moriau, atteinte d'une grave invalidité et alors âgée de 69 ans, a été reconnue "comme miraculeuse" dimanche 11 février par l'évêque de Beauvais, ce qui constitue le 70e miracle survenu à Lourdes. À 27 ans, malgré quatre interventions chirurgicales en 1966, elle ne peut plus marcher normalement. En juillet 2008, elle participe au pèlerinage à Lourdes de son diocèse et reçoit le sacrement des malades.



À son retour en Picardie, le 11 juillet 2008, Sœur Bernadette Moriau a brusquement retrouvé l'usage de ses jambes. "J'ai senti un bien-être dans tout mon corps, une détente, une chaleur, raconte la religieuse au micro de RTL. Une voix m'a dit : 'Enlève tes appareils'. Et là, surprise ! Je pouvais bouger, je n'avais plus mal, mon pied, qui était tordu, s'est redressé. Je me suis effondrée, j'ai pleuré pendant plusieurs jours. C'est le mystère de Dieu."

À écouter également dans ce journal

- Un séisme de magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter a secoué le Poitou la nuit dernière. L'épicentre était situé à l'est des Deux-Sèvres et les secousses ont été ressenties jusqu'à Vienne. Les habitants ont été réveillés en sursaut.

- Le procès en appel de Jérôme Cahuzac s'ouvre ce lundi 12 février à Paris. L'ancien ministre délégué au Budget, condamné en première instance à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale, espère voir sa peine réduite.



- Cédric Villani, député de La République en marche de l’Essonne et mathématicien, remet son rapport sur l'enseignement des maths en France après trois mois de travail. Le document préconise notamment la méthode de Singapour, basée sur les représentations et les manipulations.



- La série noire se poursuit pour l'OL. Déjà tenus en échec à Bordeaux et Monaco, les Lyonnais ont été battus à domicile 2-0 par Rennes dimanche soir. Les voilà désormais relégués à 4 points du podium.