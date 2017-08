Le journal de 18h : l’arrivée de Neymar au PSG est imminente

publié le 02/08/2017 à 18:36

Le transfert le plus cher de l'histoire du Football est en passe d’être signé. Après des semaines de rumeurs, la star brésilienne Neymar a quitté Barcelone après avoir fait ses adieux à ses anciens coéquipiers, tandis que le club a officialisé le départ du joueur. La clause de départ de la pépite brésilienne devrait avoir été payée avant la fin de la journée.



Si l'attaquant de 25 ans n’a pas encore levé le voile sur sa future destination, il est désormais quasiment certain qu’il devrait s’engager avec le Paris Saint-Germain. Une fois le transfert payé, Neymar débarquera à Paris, ce soir ou demain matin pour passer sa visite médicale. L'annonce officielle pourrait se faire dans la foulée, et le joueur présenté aux supporters samedi, au Parc des Princes, pour le premier match du championnat face à Amiens.

À écouter également dans ce journal

- Treize départements sont toujours placés en vigilance orange canicule par Météo France. Il faut dire que le mercure a encore largement dépassé les 30 degrés, voire même avoisiné les 40°c dans le sud-est du pays.

- Un enfant de 8 ans est mort hier lors d'une sortie en canyoning, dans les Hautes-Alpes, au sud de Briançon. La victime faisait une sortie en eau-vive avec ses proches et d'autres familles, encadrés par des professionnels, lorsqu'un rocher s'est détaché.



- Le calme est revenu à la gare Montparnasse, à Paris, après trois jours de galère pour des milliers de voyageurs. La SNCF publiera demain ou vendredi un rapport qui détaillera les causes de la panne.



- 71 salariés d'une usine de pommes de terre Clarebout, à la frontière franco-belge, ont été hospitalisés ces derniers jours. Ces salariés ont été pris de fortes fièvres depuis une semaine, sans qu’une explication claire ait pu être avancée.



- Un homme de 44 ans originaire du Doubs a été interpellé à Manosque, dans les Alpes de Hautes-Provence pour avoir provoqué volontairement deux départs de feux dans la commune.



- Une coupe de 300 millions d'euros de dotations aux collectivités territoriales aurait été décidée en catimini par le gouvernement. Le ministre des comptes et de l’action publique Gérald Darmanin a cependant nié ces accusations lors de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.



- Le président américain, Donald Trump, a promulgué de nouvelles sanctions économiques contre Moscou. Elles visent à punir le Kremlin de l'ingérence dans l'élection présidentielle.



- En Grande-Bretagne, le prince Philip, le mari de la reine Elizabeth II aujourd’hui âgé de 96 ans, a officiellement pris sa retraite après son dernier engagement public officiel, au palais de Buckingham.