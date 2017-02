Le crime de Maincy

REPLAY - Le 09 janvier 2017, une femme de 53 ans a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour l’assassinat de sa fille de 17 ans.

par Jacques Pradel publié le 02/02/2017 à 13:30

A la Une aujourd’hui, l'histoire d’une mère condamnée, malgré ses protestations d’innocence, pour avoir tué sa propre fille et maquillé le crime pour égarer les soupçons des enquêteurs.



Le lundi 17 février 2014, Anita Varnerot, la mère d’une adolescente de 17 ans, Marie, appelle la police : elle explique qu’en visite chez sa mère, elle a reçu un appel téléphonique sur sa messagerie de portable : « on a tué ta fille parce qu’elle nous a contaminé ! »



Elle indique qu’elle s’est aussitôt rendu au domicile de l’adolescente qui ne vivait pas avec elle et qu’elle l’avait découverte, morte, étouffée, sur son lit.



Les premiers policiers arrivés sur place ne constatent pas de traces d’effraction. Rien n’a été apparemment volé. L’autopsie révélera des traces de strangulation, et une importante présence dans le sang de la victime d’un puissant somnifère.



Mais l’attitude de la mère et les premiers éléments de l’enquête font d’elle très rapidement le suspect n°1.



Au terme de quatre jours d'un procès plein de rebondissements, les jurés d'assises ont reconnu Anita Varnerot coupable d'avoir drogué puis étouffé sa fille Marie.Elle a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, le 9 janvier dernier, à Melun mais a décidé de faire appel de cette condamnation.



Nous revenons sur l'enquête et l'ensemble du procès avec mes invités.



Maitre Avi Bitton et Maitre Alizée Cervello, avocats du père de la victime, Maitre Quentin Dekimpe, avocat d'Anita Varnerot, accusée d'avoir assassiné sa fille de 17 ans.



