publié le 02/11/2017 à 19:46

Le ton monte entre la mairie Front national (FN) de Hayange (Moselle) et le Secours populaire local. La municipalité à lancé une procédure d'expulsion à l'encontre de l'association, comme le rapporte France Bleu Lorraine Nord.



Après plus d'un an de conflit concernant le bail du local du Secours populaire dans la ville, la justice devrait donc être saisie dans les jours à venir. La procédure d'expulsion doit être déposée au tribunal de grande instance de Thionville, selon France Bleu. Le maire FN de la ville, Fabien Engelmann, reproche au Secours populaire d'être dans l'illégalité, du fait de ne pas avoir de bail officiel pour occuper les locaux. L'association explique en retour qu'il s'agit d'un bail oral établi pendant un Conseil municipal, avant l'arrivée du Front national à la tête de la commune.

En septembre 2016, un huissier de justice mandaté par la mairie avait été chahuté lorsqu’il s'était rendu au local du Secours populaire pour constater le refus de l’association de rendre les clés. Fabien Engelmann avait notamment affirmé que le local était une "succursale du Parti communiste".