La banalité du mal

publié le 13/02/2018 à 21:18

L'édito de Jacques Pradel

Pourquoi les actes les plus barbares sont-ils si souvent commis par les hommes les plus ordinaires ? Un mari assassine brutalement la femme qu'il disait aimer ; une mère tue son enfant à la naissance ; un homme respectable participe à un génocide ; un petit délinquant prépare une tuerie. Cela suscite à chaque fois l'incrédulité et la stupéfaction de l'entourage et des médias. C'est à ces questions que Daniel Zagury, psychiatre et psychanalyste notamment auprès des tribunaux, essaye de répondre dans son dernier livre "La barbarie des hommes ordinaires" aux éditions de L'Observatoire. Il est l'invité de l'Heure Du Crime.







Nos invités

Daniel Zagury, psychiatre des hôpitaux, expert auprès des tribunaux. Il est l'auteur du livre « La barbarie des hommes ordinaires » qui parait le 14 Février 2018 aux éditions de l’Observatoire.