publié le 11/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des aventuriers de l’inconnu.

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

L'énergie invisible

Aujourd'hui dans notre émission nous allons nous intéresser à une énergie invisible, une autre manière de parler de magnétisme. Il s'agit d'une énergie qui peut guérir, ou tout du moins aider à guérir, elle peut sécher des fruits et de la viande et servir à des choses assez déstabilisantes...



C'est en tombant sur un manuel pratique de magnétisme que nous avons décidé de demander à son auteur de venir nous en parler. Il s'agit de Florian Lucas, qui vient de publier "Le magnétisme : quand l'énergie guérit" aux éditions Exergue.



On a tous entendu parler d'imposition des mains, ou de passe magnétique, mais l'on a tendance parfois à se méfier et se dire ne tombons pas entre les mains de charlatan ou alors penser que l'imagination fait des miracles... c'est ce que nous allons voir ensemble dans un instant.

Nos invités

Florian Lucas, magnétiseur, auteur du livre « Le magnétisme : quand l'énergie guérit » paru aux éditions Exergue.

Le Magnétisme : quand l'énergie guérit, de Florian Lucas (Editions Exergue).