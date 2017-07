L'ancienne star du football américain, O.J Simpson, va être libérée par anticipation

et AFP

publié le 20/07/2017 à 23:13

L'ancienne star du football américain des années 1970, O.J. Simpson, a obtenu ce jeudi 20 juillet sa libération anticipée après neuf ans de prison. Âgé de 70 ans, il sera libéré de la prison de Lovelock dans le Nevada en octobre prochain, après un vote à l'unanimité de la commission des libérations conditionnelles. Il avait été condamné à trente-trois ans de prison pour un vol à main armée commis en septembre 2007. En compagnie de cinq complices, dont deux étaient armés, il s'était rendu dans un hôtel-casino de Las Vegas pour dérober des souvenirs sportifs.



O. J. Simpson a bénéficié du témoignage de l’une des victimes du vol, Bruce Fromong, qui a plaidé jeudi en sa faveur, appelant à "lui donner une seconde chance". "C’était un crime grave. Vous méritez d’avoir été envoyé en prison (…). La question est de savoir si vous avez passé suffisamment de temps en prison pour ce dossier", a déclaré l’un des membres de la commission Tony Corda avant d’accorder son vote en faveur d’une libération anticipée.

O. J. Simpson avait déjà obtenu une liberté conditionnelle en 2013, pour certains volets de sa sentence, la commission du Nevada a examiné ce jeudi les condamnations restantes. À l'annonce de la décision, le prisonnier a murmuré "merci" et a affiché son soulagement, adressant des sourires et des signes de la main à son avocat et à sa fille avant d'être ramené dans sa cellule. "J'ai fait mon temps" avait auparavant plaidé O.J. Simpson par vidéoconférence depuis sa prison.

Acquittement controversé après le meurtre de son ex-femme

O.J. Simpson reste un personnage marquant de l'histoire américaine, après l'acquittement controversé de cette ancienne vedette du football américain pour le meurtre de son ex-femme, en 1995. L’ancien joueur des Buffalo Bills avait été poursuivi pour les meurtres, en 1994, de son ex-femme, Nicole Brown, et de l’ami de celle-ci, Ronald Goldman, puis acquitté de manière retentissante. Malgré cet acquittement surprise, l'histoire d'Orenthal James Simpson, de son nom complet, est celle d'une déchéance inexorable d'un homme pourtant considéré comme la première superstar noire aux États-Unis.

