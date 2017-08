Incendies : quelles sont les causes des départs de feu ?

publié le 04/08/2017 à 17:40

Volontaire, accidentel, naturel ? Les causes d'un incendies peuvent être nombreuses, et souvent difficiles à déterminer. Pourtant elles sont aujourd'hui de plus en plus précises : avec la mise en place de brigades spécialisées depuis 2003, chaque zone d'incendie est passée au crible pour trouver l'origine.



Alors que les récents incendies ont ravagé plus de 7.000 hectares de forêt dans le Sud-Est de la France, ces brigades, les RCCI (Recherche des causes et circonstances d'incendie) ont conduit à identifier des départs de feu. Ainsi, pour l'incendie de Peynier, dans le département des Bouches-du-Rhône, un homme a été mis en examen pour incendie involontaire. À Carro, toujours dans le département, ce sont deux jeunes qui ont été arrêtés, cette fois pour "destruction volontaire".

Selon l'Institut National de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), plus de 92 % des incendies sont d'origine humaine. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous le fait de dangereux pyromanes, comme à Digne-les-bains :

¿¿#DigneLesBains (04) 3 ans de prison ferme pour un #Pyromane responsable d'une dizaine de départs de #Feu ¿ ¿ 1400 m2 de forêt détruite pic.twitter.com/HbnjZM6lKN — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 4 août 2017

La plupart des incendies sont accidentels

Les causes des incendies sont séparées en cinq catégories : les causes naturelles (la foudre, le frottement de roches), les causes accidentelles (chutes de poteaux électriques), la malveillance, les départs involontaires liés à des travaux et les départs involontaires liés à des particuliers.



Selon l'OMPE, l'Organisation mondiale pour la protection de l'environnement, 43 % des incendies en France sont dus à des départs de feu involontaires. Cette majorité englobe les incendies causés par des activités d'entreprises, notamment des travaux forestiers, et des imprudences de particuliers en période de forte sécheresse.



Si la première cause des incendies est donc un facteur involontaire, la deuxième elle concerne bel et bien les incendies malveillants. Selon Anne Ganteaume, chercheuse à l'IRSTEA, les responsables " démarrent un incendie pour régler un conflit personnel ou pour servir leur propre intérêt" comme elle l'explique à l'Express.

Le climat, autre responsable

Si la chaleur ne cause pas un incendie, elle joue un rôle majeur dans sa propagation : les récents incendies ont décimé la zone Méditerranéenne à une vitesse incroyable à cause de la sécheresse et du vent. Les zones du sud de la France sont aujourd'hui les plus touchées concernant le risque incendie.



Mais ces zones sont amenées à s'étendre : un rapport de 2011 du commissariat général au développement durable alarmait sur l'extension croissante des zones sensible d'ici 2070, à cause du réchauffement climatique. Un facteur qui, combiné à l'augmentation de zones urbaines près des forêts, pourrait s'avérer dramatique.

Carte des risques d'incendies 2051-2070 Crédit : Rapport interministériel "Incendies, forêts et changements climatiques"