Nevers : il retrouve ses biens en vente sur internet et piège le voleur

Tel est pris qui croyait prendre, concluait Jean de La Fontaine lorsque l'huître se referma sur le rat trop naïf. Plus de trois siècles après avoir été écrite, la fable s'est de nouveau jouée à Nevers (Nièvre). Pour de vrai cette fois.



Pas d'huître, pas de rat ni de sou, mais un chef d'entreprise victime d'un cambriolage le 8 janvier à Nevers. Un coup dur pour la société de rénovation de logements et d'entretien d'espaces verts, puisque le voleur a dérobé pour plus de 8.000 euros de matériel flambant neuf. Des tronçonneuses, ponceuses, élagueuses, aspirateur-souffleur de feuilles, poste à souder, matériel électroportatif… Trois ans d'économies au total, rapporte le quotidien régional Le journal du centre.

Le méfait accompli, le cambrioleur tente naïvement d'écouler son butin sur internet. Erreur. La victime scrutait chaque site de vente de particulier à particulier et la plupart des réseaux sociaux. Mercredi 17 janvier, le doute n'est plus permis. Il identifie son aspirateur-souffleur sur le site Le Bon Coin. Coïncidence, il connaît le vendeur, un artisan avec lequel il avait travaillé par le passé. Une collaboration stoppée le 31 décembre dernier.

Piégé lors de l'échange

Grâce à l'adresse courriel d'un ami, le chef d'entreprise va se faire passer pour un acheteur lambda. Et prévenir la police. Le piège est tendu. Il est digne d'un polar.



Rendez-vous est pris dans un parc pour procéder à l'achat. Camouflé dans le véhicule de son ami, aux vitres teintées, le chef d'entreprise laisse l'artisan présenter l'objet. Il sort du véhicule, les policiers interviennent.



L'aspirateur est bien celui de son entreprise. Le domicile du voleur est perquisitionné, et l'intégralité des biens sera retrouvée. La fin de trois semaines de traque.