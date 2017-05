publié le 01/05/2017 à 15:44

La tradition française qui sent bon. Le 1er mai, ce n'est pas que la fête du travail. C'est aussi l'occasion d'offrir ce porte-bonheur à clochette blanche aux personnes à qui l'on tient.



En 2016, un million de foyers (soit 6,5% des ménages), ont acheté un brin de muguet pour le 1er mai, s'élevant à 17,7 euros en moyenne, selon l'étude qui ne comprend pas les achats effectués sur la voie publique auprès des particuliers, lesquels bénéficient par dérogation -le jour du 1er mai uniquement- du droit de commercialiser des clochettes blanches parfumées.

Elles sont vendues en moyenne à 1,50 euro le brin. Grace à une étude réalisée par Kantar TNS pour les fleuristes et l'organisme semi-public France AgriMer, on peut dresser le portrait-robot des acheteurs de muguet. Ils sont sur-représentés chez les foyers de plus de 65 ans (44%) par rapport à l'ensemble des ménages de France (32%), et plutôt sous-représentés dans les autres tranches d'âge, précise l'étude.



Le coutume de s'offrir ces jolies fleurs blanche remonte au roi Charles IX, qui en offrait dans les années 1560 aux dames de sa cour en leur disant: "Qu'il en soit fait ainsi chaque année". C'est ainsi que cette transmission était née.



En France, 85% du muguet commercial est produit à Nantes et près de 15 millions de brins, est en provenance de la région de Bordeaux. S'il est surtout acheté par les seniors, il est aussi souvent ramassé par des retraités, à la recherche d'un petit travail saisonnier pour faire un complément de revenus, selon des témoignages recueillis par l'AFP dans la région de Nantes.