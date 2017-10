publié le 21/10/2017 à 15:57

Une nouvelle campagne de phishing fait rage sur Facebook. Elle utilise la fonction "amis de confiance", ainsi que le révèle site Access Now. Le phishing est une technique qui consiste à pousser l'internaute à cliquer sur un lien, en vue de récupérer tous ses identifiants.



La méthode est simple et toujours la même : les pirates se font passer pour l'un de vos amis, déjà infecté, pour propager un virus frauduleux. "L'ami" en question vous explique que son compte est bloqué. La fonction "amis de confiance" permet de contacter trois à cinq amis en cas de problème de connexion. Un lien est envoyé pour débloquer le compte. Le lien vous aurait été transmis dans un courriel. Vous ouvrez ledit courriel, et tous vos identifiants sont récupérés par le hacker.

En réalité, le code permettant de recouvrer ses identifiants doit être envoyé par morceaux par tous les amis de confiance, et non un seul et unique comme prétendus dans le message Facebook par les pirates. Un indice qui doit mettre la puce à l'oreille.