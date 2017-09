publié le 08/09/2017 à 22:32

Pas de jackpot ce vendredi 8 septembre à l'Euromillions. Il fallait, pour remporter la loterie de 28 millions d'euros, jouer la combinaison suivante : 9 - 24 - 42 - 47 - 49 ainsi que les deux étoiles chance 1 et 5.



Une personne en Europe a gagné 1.051.958,40€ pour avoir trouvé les 5 bons numéros et un numéro étoile. Quatre autres personnes - mais aucune en France - remportent 61.253,20€ pour avoir trouvé les cinq numéros sans étoile. Ils sont 24 en Europe, dont 5 en France, à remporter 4.993 euros pour avoir trouvé les quatre chiffres avec deux numéros étoiles. 120 personnes en France remportent 220,40€ pour avoir trouvé quatre bons chiffres et une étoile chance.

Le code My Million gagnant était le suivant : WA 628 1732. Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le mardi 12 septembre, avec un jackpot de 36 millions d'euros à la clé.