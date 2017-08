Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 4 août

publié le 04/08/2017 à 23:04

Aucun jackpot pour les joueurs de l'Euromillions en France, ce vendredi 4 août. Pour remporter la loterie, il fallait jouer la combinaison suivante : 29 30 36 40 41 et les deux étoiles chance 2 et 9.



Trois personnes en France remportent chacune 4.686 euros pour avoir trouvé les quatre bons chiffres et deux étoiles. 83 personnes en France remportent 240,70 euros pour avoir trouvé 4 bons chiffres et une étoile.

Le code My Million gagnant était le suivant : ER 245 3892. Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera mardi 8 août avec un jackpot de près de 36 millions d'euros à la clé.