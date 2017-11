publié le 14/11/2017 à 11:06

Sa fuite a bien failli lui coûter la vie. Cet homme de 54 ans, a été pris en chasse par la gendarmerie, dimanche 12 novembre, vers 22 heures. Les militaires, ont en effet repéré le véhicule du chauffard, une camionnette "faisant des zigzags sur la route", rapporte La Dépêche. Les gendarmes tentent alors de l'interpeller, mais l'individu refuse de s'arrêter et parvient même à semer le véhicule à sa poursuite.



Quelques minutes plus tard, l'escadron repère les phares d'une voiture, en train de plonger dans un canal, près de Golfech (Tarn-et-Garonne). Les gendarmes se précipitent alors pour extraire le chauffeur de l'habitacle de son véhicule. Ce dernier parviendra finalement à s'extirper de son fourgon, et à retarder son plongeon en se plaçant sur le toit de la voiture en train de couler.

Les gendarmes ont appelé les pompiers, l'ont secouru et l'ont finalement transféré au centre hospitalier de Moissac. Une analyse de sang a prouvé que l'homme de 54 ans présentait un fort taux d'alcoolémie. Indemne, il a été placé en cellule de dégrisement. Une chance pour lui que les gendarmes étaient déterminés à le retrouver...