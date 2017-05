publié le 04/05/2017 à 22:55

Demain, vendredi 5 mai, avant le match entre Saint-Étienne et Bordeaux, mais aussi tous les matchs de ligue 2, un hommage sera rendu aux victimes de Furiani, 25 ans après. Le 5 mai 1992, 18 personnes étaient mortes et 2.300 autres blessées dans l'effondrement d'une tribune métallique géante du stade de Furiani, juste avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et Marseille.



Alors président de l'OM, Bernard Tapie était présent le soir du drame. "Ça fait partie de ces quelques rares événements qui dans une vie ne vous quittent jamais", confie-t-il. "D'autant plus que les circonstances qui précédent ce drame étaient des circonstances heureuses avec un public fier, une demi-finale de la Coupe de France, des chances de se qualifier", se souvient-il. "Ça a été un drame épouvantable qui ne peut pas laisser de traces autres que celles du drame et du chagrin".

Moi, je suis pour que les stades soient remplis Bernard Tapie





Vingt-cinq ans après, Bernard Tapie ne se rappelle pas du moment précis où la tribune s'est effondrée. "J'étais dans les vestiaires avec les joueurs qui n'étaient pas encore tous rentrés sur le terrain", explique Bernard Tapie qui se souvient : "Ça a été un cri incroyable, un bruit épouvantable". Une fois sur le terrain, Bernard Tapie découvre l'horreur "des corps enchevêtrés", les morts et les milliers de blessés, "l'un avec une jambe en moins, l'autre à moitié écrasé du thorax... C'était des choses incroyables".

Aujourd'hui, plus aucun match ne sera joué un 5 mai, quand cette date tombera un samedi. Dans les faits, l'absence de tout match le 5 mai sera rare puisque sur les 18 prochaines années, cette date tombe un samedi à trois reprises seulement, en 2018, 2029 et 2035. "Moi, je suis pour que les stades soient remplis, que la mémoire des disparus soit fêtée, qu'on joue avec un brassard, qu'il y ait une minute de silence".