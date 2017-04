Désarmement de l'ETA : "près de 3,5 tonnes d'armes" trouvées en une journée

publié le 08/04/2017 à 21:01

"Une étape décisive vers la fin du terrorisme indépendantiste basque." C'est ainsi que Bernard Cazeneuve a salué le désarmement de l'ETA, commencé ce samedi 8 avril, après que l'organisation indépendantiste Euskadi Ta Askatasuna a annoncé son désarmement la veille. "Le gouvernement français se félicite de cette opération, menée dans le calme et sans violence", a poursuivi le Premier ministre dans un communiqué. Ce dernier a adressé "une pensée pour les 829 victimes de l'ETA, et pour les milliers de personnes blessées par ses actions terroristes".



ETA, qui a renoncé à la lutte armée en 2011 etannoncé son "désarmement total" le 7 avril, a livré aux autorités françaises une liste de caches d'armes, un geste salué par Paris mais insuffisant pour l'Espagne, qui appelle l'organisation séparatiste basque espagnole à s'auto-dissoudre. "Près de 3,5 tonnes d'armes, explosifs et matériels nécessaires à la fabrication d'engins explosifs ont été trouvées" dans ces caches, selon les informations apportées par Bernard Cazeneuve.

"La fin de cinq décennies de violence"

Maintenant qu'ils ont été saisis, "les produits dangereux seront détruits", a expliqué le chef du gouvernement. "Armes et matériels vont être expertisés sous l'autorité de la justice qui travaillera, comme toujours, en étroite collaboration avec la justice espagnole afin de vérifier si les éléments recueillis peuvent aider à résoudre des affaires toujours en cours", a-t-il poursuivi. Cela permettra d'établir "si le désarmement est effectivement total", selon Bernard Cazeneuve.

"Le désarmement de ce jour s'est fait sous la seule autorité de la justice, comme l'exigent l'État de droit et les principes républicains", relève Bernard Cazeneuve. "Je forme le vœu qu'il marque la fin de cinq décennies de violences et permette à chacun, dans le respect de la mémoire et de la volonté de progrès, d'ouvrir une ère de paix durable dont le pays Basque n'aurait jamais dû être privé", a-t-il ajouté.