Les sites Internet de réservation en ligne sont devenus une aide incontournable pour préparer ses vacances. Pourtant, attention aux arnaques ! Une vaste étude a été menée dans tous les pays européens et a démontré qu'environ un tiers des sites comparatifs de prix ne sont pas fiables. "On croit payer un bon prix et on ne paie pas un bon prix", affirme François Carlier, délégué général de l'association CLCV, une association nationale de défense des consommateurs et usagers.



Alors que l'on clique sur une réservation en ligne, des frais administratifs se rajoutent et gonflent la note finale. "Finalement, le prix payé pour ce voyage n'est pas intéressant, d'autant plus que les frais qui se rajoutent ne sont pas toujours transparents, il arrive qu'ils soient ajoutés au moment où on rentre le numéro de carte bleu", poursuit François Carlier.

"On utilise les comparateurs de prix pour comparer"

Une des techniques les plus utilisées par les sites consiste à n'accepter uniquement qu'un certain type de carte bancaire et à augmenter le tarif pour les autres. Autre arnaque : se faire prélever la somme deux fois sur son compte bancaire. "Après, pour se faire rembourser, c'est très difficile", poursuit le délégué.

Reste que les comparateurs de prix peuvent être utilisés pour avoir une idée du prix entre les différentes compagnies aériennes. "On utilise les comparateurs de prix pour comparer (...) et on finalise sa comparaison et sa transaction sur le site des compagnies aériennes", conclut François Carlier.