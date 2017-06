Comment expliquer l’émotion que suscite la mort de Simone Veil ?

publié le 30/06/2017 à 21:43

C’est par son fils qu’on apprit ce vendredi 30 juin 2017 le décès de Simone Veil, à l’âge de 89 ans. Une cérémonie d'obsèques officielles sera organisée mercredi 6 juillet, dans la cour des Invalides, pour rendre hommage à Simone Veil, en présence du chef de l'État Emmanuel Macron qui prononcera un discours. Ministre de la Santé, députée européenne, présidente du Parlement européen, ministre d'État des Affaires sociales et membre du Conseil constitutionnel, cette femme engagée a transformé la vie politique française et imposé sa vision féministe.



Simone Veil symbolise la libération des femmes, notamment en étant à l'origine de la loi Veil sur la dépénalisation de l'IVG. Malgré les insultes dans l’hémicycle, au bord des larmes souvent, elle obtiendra la dépénalisation de l'avortement à partir de janvier 1975. Entrée dans la vie politique en 1974, elle intégrera l'Académie française 34 ans plus tard, en 2008. L'année suivante, elle recevra la Légion d'honneur.



On refait le monde avec :

- Rokhaya Diallo, documentariste

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine

- Ivan Levaï, journaliste