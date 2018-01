publié le 14/01/2018 à 10:33

Il n'a pas survécu à ses blessures. Un pompier est décédé dans la nuit de samedi 13 à dimanche 14 janvier après trois jours d'hospitalisation. Le sergent Jonathan Lassus-David, âgé de 28 ans, avait été grièvement blessé lors de l'intervention qui visait à éteindre un incendie dans un parking à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, mercredi 10 janvier. Un feu qui avait mobilisé "plus d'une centaine de pompiers de Paris pendant plus de 30 heures dans des conditions extrêmes", explique la préfecture de police de Paris dans un communiqué.



Le sergent Lassus-David, qui était pacsé et père d'un enfant, "a fait preuve d'un courage et d'un professionnalisme exemplaires", salue la préfecture de police. "L'action du sergent a contribué à l'évacuation d'habitants qui auraient pu être victimes de ce sinistre", ajoute-t-elle.

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb et la ministre des Armées, Florence Parly ont salué dans un communiqué commun "la mémoire de ce sous-officier, tombé alors qu'il participait à des opérations d'extinction de véhicules en feu dans des conditions très difficiles et à proximité de nombreuses habitations".

Un feu d'origine criminelle

Deux autres sapeurs-pompiers ont également été blessés lors de cette opération. Une enquête est en cours "pour rechercher les auteurs de ces faits d'origine criminelle", a indiqué la préfecture de police.



Il s'agit du quatrième décès de pompier depuis le début de l'année. Le 4 janvier, un sapeur-pompier volontaire est tombé dans un torrent lors d'une intervention liée à la tempête Eleanor dans les gorges du Breda (Isère/Savoie). Il a été retrouvé mort le lendemain. Deux pompiers sont par ailleurs décédés dans la nuit du 6 au 7 janvier en combattant l'incendie d'une maison dans le village d'Estrée-Blanche (Pas-de-Calais).