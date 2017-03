Carlos et l’attentat du Drugstore

publié le 08/03/2017 à 13:00

L'édito de Jacques Pradel



Une émission spéciale de l'Heure du Crime aujourd'hui consacrée au parcours du terroriste Carlos, à l’occasion de son procès, qui s’ouvre lundi prochain devant la Cour d’assises spéciale de Paris, pour l’attentat du Drugstore Saint Germain le 15 septembre 1974, qui avait fait 2 morts et 34 blessés.

IIlich Ramirez Sanchez, dit « Carlos », ou encore « le chacal », a été pendant de très nombreuses années le terroriste le plus recherché au monde, l’ennemi public n°1 en matière de terrorisme international.



Dans cette émission spéciale nous évoquerons le parcours du terroriste Carlos, et sa personnalité réelle, et nous reviendrons sur l’attentat du Drugstore Saint Germain, le 15 septembre 1974… il y a 43 ans !



Ce jour-là, peu après 17 heures, un attentat à la grenade dévaste le drugstore Publicis de Saint-Germain-des-Près, en plein cœur de la capitale. ..



Nos invités

Eric Pelletier, journaliste au Parisien





