publié le 11/01/2018 à 08:45

Le Ritz a été victime d'un braquage spectaculaire mercredi 10 janvier en plein cœur de Paris. . L'un des braqueurs, celui qui a pris la fuite à moto a été obligé d'abandonner un sac avec l'arrivée de la police. Selon nos informations une quarantaine de pièces des bijoux et des montres ont été retrouvées.



Les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme vont maintenant devoir comparer ce qui a disparu de la vitrine et ce qui a d'ores et déjà été retrouvé pour voir si les deux braqueurs en fuite ont pu partir tout de même avec des bijoux.

La première estimation le soir du braquage faisait état d’un butin colossal de 4,5 millions d’euros. Après une opération de police, trois des individus ont été interpellés, alors que deux ont réussi à prendre la fuite. Ils sont toujours recherchés.