Auchan : la caissière victime d'une fausse-couche porte plainte

La caissière de l'Auchan City de Tourcoing dans le Nord, victime d'une fausse-couche sur son lieu de travail en novembre dernier porte plainte contre X.

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 10/01/2017 à 13:38

La caissière d'Auchan City à Tourcoing, victime d' une fausse-couche sur son lieu de travail en novembre dernier a décidé de porter plainte contre X pour "non-assistance à personne en danger" et "mise en danger de la vie d'autrui". La plainte a été déposée auprès parquet de Lille. Selon l'avocat de la victime, Me Ioannis Kappopoulous, "la mise en danger aurait pu être évitée par la visite médicale prévue par la loi, qui n'a pas été effectuée, même après l'annonce de sa grossesse", ajoutant que sa cliente ainsi que la CGT se sont constitués parties civiles.



Le 22 novembre dernier, cette jeune femme de 23 ans, enceinte de trois mois a perdu son fœtus sur son lieu de travail. En contrat de professionnalisation dans cet Auchan City depuis le 1er novembre, la caissière accuse alors sa direction d'un "manque de considération" à son égard. Elle affirme avoir demandé à plusieurs reprises de se rendre aux toilettes, ressentant de "violentes douleurs" au ventre mais personne ne l' y aurait autorisée.



Dans un courrier adressé à la direction et datant du 20 décembre, la jeune femme dénonce par ailleurs "l'absence manifeste d'empathie et de compassion" de la part de la direction et écrit avoir été "meurtrie". Son avocat avait par ailleurs affirmé qu'une plainte allait être déposée "dans les jours à venir".



Dans un communiqué, la direction du magasin s'est indignée "de l'instrumentalisation calomnieuse de cette situation douloureuse par certaines organisations et d'allégations totalement infondées, comme le démontre tout examen sérieux des faits".