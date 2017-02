ÉDITO - Avec le "Penelope gate", c'est la première fois qu'une affaire menace à ce point un candidat durant une campagne présidentielle. Au point d'imaginer le faire renoncer.

Affaire Penelope Fillon : "L'idéologie de la transparence a dynamité la candidature Fillon", juge Pascal Praud

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 03/02/2017 à 12:07

"L'idéologie de la transparence, et plus encore la tyrannie de la transparence, a dynamité la candidature Fillon", estime Pascal Praud. "Il ne s'agit plus de combattre un programme ou des idées, mais de répondre à une question : François Fillon a-t-il menti ou pas ? Son attitude est-elle morale ou non ?", poursuit-il.



"Cette exigence de transparence, et pourquoi pas cette folie, qui marche avec la quête morale, arrive des États-Unis, de la même façon que l'adoption du système des primaires a modifié la vie politique française", note le journaliste. "Notre vie culturelle était déjà américanisée. J'ai entendu que le slogan de Paris-2024 était en anglais, maintenant c'est notre République", s'insurge-t-il.



"La campagne électorale est feuilletonnée comme une série télé", lance Pascal Praud. "Peut-être connaissez-vous House of Cards ? La France est une petite Amérique. ne vous étonnez pas si, un jour, elle désigne son Donald Trump", conclut-il.