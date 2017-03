publié le 07/03/2017 à 23:06

Les agents du service public étaient dans la rue aujourd'hui, avec en tête des 20.000 manifestants beaucoup de personnels soignants des hôpitaux, venus réclamer de meilleures conditions de travail et dénoncer le manque de moyens. "On est aux 35 heures, mais on nous a mis des RTT qu'on nous diminue pour s'autoremplacer. Dès qu'il y a un arrêt on est rappelé sur nos RTT, voire sur nos repos", déplore une aide médico-psychologique dans un hôpital de Mayenne, qui souhaite rester anonyme.



Depuis de nombreuses années, on évoque ce manque de moyens dans les hôpitaux "et là, c'est de pire en pire", explique-t-elle. "Ça fait 25 ans que je travaille en milieu hospitalier, j'ai jamais vu ça", regrette l'aide médico-psychologique. "On est arrivé à un état lamentable. On soigne des gens quand même. Actuellement, je suis dans un service où l'on a 33 résidents et on est seulement 5 par jour pour faire des toilettes, servir des déjeuners, faire manger des gens, nettoyer les chambres... Donc c'est speed", regrette-t-elle.