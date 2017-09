publié le 21/09/2017 à 08:05

Après plusieurs jours de polémique, Laurent Wauquiez a finalement renoncé aux avantages liés à ses droits à la retraite de la Fonction publique. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était jusqu'ici "détaché" du Conseil d'État. Il est désormais en "disponibilité". C'était devenu une grosse affaire. Il l'a d'ailleurs constaté par lui-même. Après avoir dit que c'était une vaine polémique, Laurent Wauquiez s'est rendu à l'évidence que ça ne passait plus. Cela témoigne d'ailleurs d'une curieuse myopie. Cumuler des points retraite pendant des années, alors que vous avez occupé votre poste seulement deux mois, avouez qu'il y a comme un décalage.



Car c'est le même Wauquiez qui défendait la réforme des retraites d'Éric Woerth. Et c'est sans doute le même qui soutiendra la réforme des régimes spéciaux. C'est le même qui parlait du "cancer de l'assistanat". C'est le même qui se faisait le chantre de la classe moyenne. C'est le même Wauquiez qui a vu les ravages des "avantages" liés à l'affaire Fillon pendant la présidentielle. C'est le même Wauquiez qui aimait citer ce proverbe chinois : "Le poisson pourrit par la tête", pour expliquer que les dysfonctionnements viennent toujours d'en haut.

On ne passe plus rien aux politiques, même si ce n'est pas illégal. Pas illégal, mais plus supportable. On a bien vu, après l'affaire Cahuzac, combien le sujet était explosif. C'est pour ça que les fonctionnaires élus ou nommés - ministres ou parlementaires - ont été encouragés à se mettre en disponibilité, plutôt qu'en détachement. Car quelqu'un qui ne sert plus l'État comme fonctionnaire n'a pas à cotiser à un régime de fonctionnaires. Sinon il y a un petit côté retraite-chapeau. Ce que la société n'accepte plus.

D'ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Pécresse, Bruno Le Maire et même Emmanuel Macron l'ont bien compris. Avant d'être eux-aussi rattrapé par la patrouille, ils ont préféré démissionné de la Fonction publique. D'une certaine façon, sur ce point, ils se sont rendus intouchables. C'est étonnant d'ailleurs que Laurent Wauquiez ne l'ait pas vu venir. C'est étonnant qu'il ait attendu de se faire prendre, lui qui aspire aux plus hautes fonctions.



Mais non, il a préféré continuer à faire ce qui se fait depuis des années. Ce qu'a fait Jacques Chirac, Alain Juppé, Laurent Fabius, Martine Aubry ou François Hollande, qui a fait valoir ses droits à la retraite de la Cour des comptes pendant trente ans alors qu'il n'y a quasiment jamais mis les pieds. En fait c'est de la retraite fictive parfaitement légale, autrement dit des privilèges. Des largesses de l'ancien monde !