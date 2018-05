VIDÉO - Séance de dédicaces chez Leclerc : François Hollande répond aux moqueries

publié le 12/05/2018 à 12:19

"Si rencontrer un large public est déshonorant, alors j'accepte cette façon de voir". C'est ainsi que François Hollande a répondu à toutes les moqueries et critiques entendues ces derniers jours à propos d'une séance de dédicaces qu'il tiendra ce 12 mai dans un supermarché Leclerc, dans les Côtes-d'Armor.



Interrogé par la chaîne bretonne Tébéo (Télé Bretagne Ouest, ndlr), l'ancien chef de l'État a complètement assumé son choix. "Je vais au contact des Français. Venir là où les Français sont me paraît être la bonne démarche, surtout pour un ancien président", a-t-il poursuivi dans un entretien diffusé vendredi 11 mai. Il sera donc bel et bien présent pour signer les exemplaires de son livre intitulé Les Leçons du pouvoir, à l'espace culturel du centre Leclerc de Plérin, à partir de 16 heures.



Michel Édouard-Leclerc défend l'initiative

Le patron de l'enseigne, Michel-Édouard Leclerc a tenu à défendre la démarche de François Hollande. Il a ainsi condamné les remarques de "quelques auteurs enfermés dans un parisianisme caricatural" dans un billet publié sur son blog. "Je rappellerais aux arbitres du bon goût qui éructent que E.Leclerc est le deuxième libraire de France (eh oui...), que près de 1.500 libraires professionnels travaillent passionnément dans nos 215 espaces culturels", a-t-il ajouté.

Depuis l'annonce de cette séance de dédicaces, les moqueries s'étaient en effet succédées, notamment sur Twitter. Reprenant l'affiche de l'événement, des internautes mais aussi plusieurs journalistes ont qualifié cette séance de dédicaces de "ridicule" ou encore de "triste".



C tellement gros qu'on a du mal à y croire. Pourtant C vrai: Laurent Gerra l'a confirmé sur @RTLFrance... https://t.co/m4D49dWLt4 — Marc Landré (@marclandre) 10 mai 2018

Un (ex)président ne devrait pas faire ça... https://t.co/UecZdRVUmw — Albert Zennou (@AlbertZennou) 11 mai 2018

En dépit de ces attaques, François Hollande entend bien continuer sa tournée de dédicaces. Il est attendu lundi dans les Landes, où il signera son livre à l'espace culturel Leclerc du centre commercial du Grand Moun, situé tout près de Mont-de-Marsan.