publié le 02/03/2018 à 19:12

Le refus du constructeur Ford de réinvestir dans le site de Blanquefort inquiète. Mais c'est un discours combatif qu'a prononcé le ministre de l'Économie et des Finances sur RTL ce vendredi 2 mars. "Il faut obtenir des engagements, ne jamais baisser les bras", a-t-il expliqué en précisant que le site de Blanquefort était "en parfait état de marche avec des salariés motivés".



Concrètement, Bruno Le Maire a rencontré "il y a quelques jours" le PDG de Ford, qui lui a assuré que le groupe "maintiendrait son activité jusqu'à la fin de l'année 2019". "Cet engagement doit être tenu vis-à-vis des salariés et de l'État", a ajouté le ministre. Le locataire de Bercy a par ailleurs affirmé qu'il n'était pas question "de chercher un repreneur pour l'usine. Ce serait baisser les bras. "Le minimum de respect que l'on doit aux salariés c'est de se battre pour que Ford puisse trouver des activités à implanter sur un site qui est performant", a-t-il martelé.

Également interrogé sur le projet de Donald Trump de surtaxer les importations d'aluminium et d'acier, Bruno Le Maire a mis en garde le président américain : "Cette guerre commerciale, entre les États-Unis et le reste du monde, elle ne fera que des perdants : le prix de l'acier va baisser, et tous nos producteurs peuvent être menacés", a-t-il prévenu. "La bonne réponse, c'est le dialogue", a conclu le ministre de l'Économie et des Finances.