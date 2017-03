Une manifestation contre la "corruption" s'est tenue dimanche à Paris

publié le 06/03/2017 à 04:30

Une manifestation et une contre-manifestation. Alors que des milliers personnes s'étaient réunies dimanche 5 mars au Trocadéro pour signifier leur soutien à François Fillon, un autre rassemblement se tenait dans le même temps place de la République pour dénoncer la "corruption".



Au son des huées et cuillères en bois tambourinant sur des casseroles, des banderoles étaient déployées sur la statue au centre de la place, où se lisait "Stop à la corruption", ou encore "L'impunité, ça suffit".

Entre les conspuassions lancées contre Marine Le Pen et François Fillon, et les ovations pour les juges, plusieurs orateurs ont également pris la parole, comme l'essayiste Raphaël Glucksman.



Ce rassemblement "Stop Corruption des élu-e-s" était programmé avant l'annonce, mercredi 1er mars, de celui organisé par l'équipe du candidat de la droite. Sur les réseaux sociaux, la manifestation avait ensuite été dédiée au "respect du peuple, de la justice et de la presse".



Le premier mouvement de ce type, revendiqué "citoyen, pacifique, déclaré, non partisan, non récupéré par un parti ou une organisation, égalitaire et revendicatif", s'est tenu le 19 février dernier avant d'être reconduit tous les dimanches à 15h.