Une extension Chrome remplace "Emmanuel Macron" par "Manu"

publié le 21/06/2018 à 18:52

"Ça va Manu ?" La polémique autour du recadrage d'un adolescent par Emmanuel Macron continue d'en inspirer plus d'un. Après les memes et les détournements de la séquence, un développeur a créé une extension sur Google Chrome pour remplacer tous les "Emmanuel Macron" dans vos texte par "Manu".



Il n'a fallu que 7 lignes de code à Maxime Bouveron pour élaborer ce "Manu Auto Correct". Une fois que l'extension est installée sur Google Chrome, le logiciel analyse toutes vos pages web et remplace par "Manu" toutes les expressions se référant au chef de l'État : "président de la République", "Monsieur le président", etc.

À Suresnes (Hauts de Seine), lundi 18 juin, un collégien avait interpellé Emmanuel Macron en l'appelant "Manu". Une familiarité qui n'avait pas plu au chef de l'État, qui l'avait sèchement recadrer : "Tu m'appelles Monsieur le président, ou monsieur".

J'ai créé une extension Google Chrome qui remplace tous les "Monsieur le Président", "Emmanuel Macron" etc... en "Manu"https://t.co/5NMI5Z5Eni pic.twitter.com/USpQba8XkV — Maxime Bouveron (@01BoDuke01) June 20, 2018