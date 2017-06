Terrorisme : qu'est-ce que la "task force" promise par Emmanuel Macron ?

et AFP

publié le 08/06/2017 à 07:30

C'était une promesse de campagne, qui va désormais être concrétisée. L'Élysée a annoncé mercredi 7 juin qu'un Centre national du contre-terrorisme allait être mis en place. Il sera placé sous la houlette du président de la République, Emmanuel Macron. Une "task force" dont Emmanuel Macron avait promis la création durant la campagne présidentielle. Elle sera placée au sein de la Coordination nationale du renseignement, structure qui existe déjà. Les deux organes seront dirigés par Pierre de Bousquet de Florian, ex-numéro 1 de la Direction de la surveillance du territoire (DST).

Cette nouvelle structure aura plusieurs missions. Au départ composée d'une équipe d'une vingtaine de personnes, surtout des analystes, elle sera chargée du "pilotage stratégique des services de renseignement" et s'assurera notamment de leur bonne coordination, mais "en aucun cas de leur direction opérationnelle", a précisé l'Élysée. Durant la campagne, Emmanuel Macron avait plaidé pour la création d'une "task force anti-Daesh", qui "sept jours sur sept et 24 heures sur 24 (serait) en charge de la coordination des services de renseignement".



Le Centre national du contre-terrorisme devra également "proposer au président des plans d'action concertés sur l'action des services de renseignement" et "rendra compte chaque semaine au conseil de défense, où s'élabore la stratégie de lutte contre le terrorisme". La raison d'être de cette nouvelle force est de "décloisonner" les différents services de renseignement, "pas de créer une nouvelle couche" de décision, a néanmoins précisé le palais présidentiel au cours d'une conférence de presse portant sur ce dossier.