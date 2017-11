publié le 06/11/2017 à 21:52

Le plus jeune des candidats à la présidence des Républicains (LR), Maël de Calan, juge les propos de Thierry Mariani en Syrie "à la fois lamentable et immoral mais surtout absolument contraire à nos valeurs fondatrice." Pour le jeune juppéiste, "soit il part de lui-même des Républicains, (...) soit le bureau politique devrait alors le rappeler à l'ordretrès fermement".



L'ancien député LR, en déplacement pendant quelques jours au Liban puis en Syrie, raconte les coulisses de son séjour sur son compte Twitter. À l'occasion, Thierry Mariani a posté des photos lors d'une balade dans les rue de la capitale syrienne, Damas, qu'il décrit comme une ville calme, apaisée et bien plus propre que Paris. "Promenade nocturne, en toute sécurité, dans les rues de Damas… Finalement bien plus propres que nos rues de Paris en fin de journée !", a-t-il notamment posté.

Maël de Calan remet en cause les propos de l'ancien député, en faisant référence notamment aux "crimes de guerre dont Assad est manifestement coupable (...) et les milliers d'assassinats ou cas de torture qui ont été relevés en Syrie," et en soulignant que "cela renvoie à notre parti politique une image qui est absolument déplorable."

