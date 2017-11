publié le 24/11/2017 à 08:14

C'est un livre qui fait du bruit. Plus de six mois après le second tour de l'élection présidentielle, Patrick Stefanini se confie dans un livre, Déflagration, publié jeudi 23 novembre. L'ancien directeur de campagne de François Fillon reprend le fil de la campagne avec, évidemment, le Penelope Gate. "Je ne vois pas l'intérêt stratégique pour François Fillon de ne pas nous en avoir parlé", regrette-t-il au micro de RTL.



Un livre presque écrit en guise de thérapie. "La droite a vécu une déroute sans précédent depuis la cinquièmes République. Les concitoyens avaient besoin de comprendre. J'avais moi-même ce besoin de comprendre pourquoi nous avions perdu", explique-t-il. Selon lui, François Fillon aurait dû "se poser sérieusement la question de savoir s'il était encore le meilleur candidat". Et de poursuivre : "Il a triomphé à la primaire, et peut-être n'a-t-il pas vu que ce n'était que la première manche, que l'électorat de la primaire n'était pas représentatif de celui de la France".

Un portrait "équilibré" de François Fillon

S'il comprend que l'ancien premier ministre a eu du mal à "regarder la réalité en face", Patrick Stefanini regrette cependant la tournure des événements alors que "les conditions politique de la victoire n'étaient plus réunies".



Malgré les affaires, le tacticien politique, qui dresse un "portrait équilibré" de François, est persuadé que l'ancien pensionnaire de Matignon avait "incontestablement les qualités d'un chef d'État". "Il a un sang-froid admirable, une très belle intelligence tactique, un sens aigu de l'intérêt national, décrit-t-il. Mais il a des défauts. On a connaissait son manque d'empathie et on a appris à connaître une certaine imprudence, une forme de maladresse dans la communication mais aussi une incapacité à sortir par le haut en s'effaçant".